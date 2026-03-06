Білім беру-сауықтыру қызметтерін электрондық лицензиялау жүйесі енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл 1 сәуірден бастап кәмелетке толмағандарға білім беру-сауықтыру қызметтерін ұсынатын ұйымдар лицензиялаудан өтеді. Бұл туралы Мәжіліс депутаттарының сауалына Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің жауабында айтылған.
- Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және білім беру-сауықтыру қызметтері мәселелері жөніндегі заңға сәйкес 2026 жылғы 1 сәуірден бастап кәмелетке толмағандарға білім беру-сауықтыру қызметтерін ұсынатын ұйымдар (лицензияның мерзімі – 5 жыл) лицензиялауға жатады. Білім беру ұйымдарының білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына, білім беру-сауықтыру бағдарламаларына, педагог қызметкерлерге, материалдық-техникалық жарақтандыруға, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуына, балалардың болу жағдайларына, тамақтандыруды ұйымдастыруға, медициналық қызмет көрсетуге және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты жаңа талаптар қосу бөлігінде толықтырулар енгізіліп жатыр, - деді вице-премьер.
Оның атап өтуінше, «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, діни білім беру, кәмелетке толмағандарға білім беру-сауықтыру қызметтері саласында білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына білім беру-сауықтыру қызметтерін электрондық лицензиялау жүйесін енгізу бойынша өзгерістер енгізіліп жатыр.
- Бұдан бөлек, бағдарламалардың құрылымы мен мазмұнына қойылатын бірыңғай талаптарды белгілейтін және балалар демалыс орталықтарын лицензиялаудың негізі болып табылатын Білім беру-сауықтыру бағдарламаларын бекіту қағидаларының, қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларының жобалары хабарламалық және лицензиялық тәртіптің аражігін қамтитын жаңа редакцияда әзірленді. Осылайша, білім беру-сауықтыру қызметтерінің сапасын арттыру бойынша жүйелі шаралар қабылдануда, - деді Серік Жұманғарин.
Бұған дейін Мәжіліс депутаты Нұргүл Тау балалар лагерьлерін лицензиялауды 2026 жылдың жазына дейін толық енгізу мәселесін көтерген еді.