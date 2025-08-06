20:31, 06 Тамыз 2025 | GMT +5
Білім гранты иегерлерінің тізімі 7 тамызда жарияланады
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік білім беру гранттары иегерлері 7 тамыз күні белгілі болады. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлім етті.
– Жуырда ғана Мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық комиссияның отырысы аяқталды. Осыған байланысты көптен күткен мемлекеттік грант иегерлерінің тізімі ертең, 7 тамызда жарияланатынын қуана хабарлаймын, – деді министр.
- Грант иегерлерінің тізімі мына ресми ресурстарда жарияланады:
https://t.me/SayasatNurbek
- https://t.me/gylym_jogary_bilim
- https://www.gov.kz/memleket/entities/sci?lang=kk
- https://testcenter.kz
Еске сала кетейік, 5 тамызда білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық комиссия өз жұмысын аяқтаған болатын.
2025-2026 оқу жылына Қазақстан бойынша 77 мыңнан астам мемлекеттік білім гранты бөлінді.
Айта кетейік, талапкерлерді жоғары оқу орындарына қабылдау процесі 2025 жылғы 25 тамызға дейін аяқталуы тиіс.