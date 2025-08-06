KZ
    Білім гранты иегерлерінің тізімі 7 тамызда жарияланады

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік білім беру гранттары иегерлері 7 тамыз күні белгілі болады. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлім етті.

    Білім гранты
    Фото: halyq-uni.kz

    – Жуырда ғана Мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық комиссияның отырысы аяқталды. Осыған байланысты көптен күткен мемлекеттік грант иегерлерінің тізімі ертең, 7 тамызда жарияланатынын қуана хабарлаймын, – деді министр.

    Еске сала кетейік, 5 тамызда білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық комиссия өз жұмысын аяқтаған болатын.

    2025-2026 оқу жылына Қазақстан бойынша 77 мыңнан астам мемлекеттік білім гранты бөлінді.

    Айта кетейік, талапкерлерді жоғары оқу орындарына қабылдау процесі 2025 жылғы 25 тамызға дейін аяқталуы тиіс.

