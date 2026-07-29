BMW сегіз мың қызметкерін қысқартатынын хабарлады
АСТАНА. KAZINFORM – Германияның BMW автоөндірушісі бүкіл әлем бойынша шамамен 8000 жұмыс орнын қысқартуды жоспарлап отыр. Жұмыстан босатудың көп бөлігі Германияда болады, деп хабарлайды Белта агенттігі.
Қызметкерлердің қысқартылуы табиғи қысқарту және жұмыстан босату төлемдері бар ерікті түрде жұмыстан босату бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады деп хабарланады.
Германиядағы компанияның шамамен 40 000 қызметкері осы күзде осындай ұсыныстар алады. Бағдарлама 2027 жылдың соңына дейін жалғасады және негізінен әкімшілік бөлімдерге, сондай-ақ зерттеу, әзірлеу, жоспарлау және басқару саласындағы қызметкерлерге әсер етеді.
Маусым айында BMW инвесторларды сатылым мен пайданың төмендеуі мүмкін екені жайлы ескертіп, 2026 жылға арналған болжамын төмендетті.
Келтірілген себептерге Қытай нарығындағы сатылымның әлсіздігі, баға бәсекелестігінің артуы, АҚШ енгізген тарифтер және жаңа модельдерді әзірлеудің жоғары шығыны жатады.
Осы уақытқа дейін BMW салалық дағдарысты басқа ірі неміс автоөндірушілеріне қарағанда жақсы жеңе алған еді. Дегенмен компания қазір қызметкерлердің кең көлемде қысқартылатынын жариялады.
Айта кетейік, Volkswagen басшысы әлем бойынша 50 мыңға дейін жұмыс орны қысқартылатынын мәлімдеген еді.