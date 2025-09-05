KZ
    15:17, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Бокс: Карина Ибрагимова әлем чемпионатын жеңіспен бастады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық боксшы Карина Ибрагимова әлем біріншілігіндегі алғашқы кездесуінде жеңіске жетті. 

    Карина Ибрагимова
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    57 келі салмақ дәрежесінде бақ сынаған отандасымыз алғашқы айналымда грекиялық боксшы Панагета Кузилудан 5:0 есебімен басым түсті. 

    Айта кетейік, Карина Ибрагимованың қоржынында әлем чемпионатының күміс және қола медальдары бар. 

    Бұған дейін бүгін әлем чемпионатында 2 қазақстандық боксшы сынға түсетінін хабарлаған едік. 

