20:07, 27 Қараша 2025 | GMT +5
Бокстан 2026 жылғы Әлем кубогінің финалы қайда өтетіні белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM – World Boxing халықаралық федерациясы 2026 жылғы Әлем кубогының кезеңдер күнтізбесін таныстырды, деп хабарлайды Olympic.kz.
Федерация президенті Геннадий Головкин финалдық кезеңнің Өзбекстанда өтетінін мәлімдеді.
Күнтізбе бойынша алғашқы кезең 2026 жылғы сәуірде Бразилияда, екінші кезең маусымда Қытайда өтеді.
Әлем кубогының финалдық кезеңі қараша айында Өзбекстанда ұйымдастырылады. Дәлме-дәл даталар мен қабылдайтын қалалар кейін нақтыланады.
Сонымен қатар алдын ала жарыс жоспарына U19 жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты енгізілген. Жарыс жаз айларында өтеді, алайда өткізу орны әлі нақтыланбаған.
Еске салайық, Геннадий Головкин World Boxing федерациясының президенті болып сайланды.