KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:07, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Бокстан 2026 жылғы Әлем кубогінің финалы қайда өтетіні белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – World Boxing халықаралық федерациясы 2026 жылғы Әлем кубогының кезеңдер күнтізбесін таныстырды, деп хабарлайды Olympic.kz. 

    Бүгін World Boxing федерациясының президенті сайланады
    Фото: Kazinform

    Федерация президенті Геннадий Головкин финалдық кезеңнің Өзбекстанда өтетінін мәлімдеді.

    Күнтізбе бойынша алғашқы кезең 2026 жылғы сәуірде Бразилияда, екінші кезең маусымда Қытайда өтеді.

    Әлем кубогының финалдық кезеңі қараша айында Өзбекстанда ұйымдастырылады. Дәлме-дәл даталар мен қабылдайтын қалалар кейін нақтыланады.

    Сонымен қатар алдын ала жарыс жоспарына U19 жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты енгізілген. Жарыс жаз айларында өтеді, алайда өткізу орны әлі нақтыланбаған.

    Еске салайық, Геннадий Головкин World Boxing федерациясының президенті болып сайланды.

    Тегтер:
    Бокс Өзбекстан Әлем кубогы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар