    21:25, 07 Сәуір 2026 | GMT +5

    Бокстан Азия чемпионаты: Финалдағы қарсыластарымыз кімдер

    АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолия астанасы Ұланбатыр қаласында бокстан өтіп жатқан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасының финалдағы қарсыластары толығымен белгілі болды.

    бокс
    Фото: Ұлттық олимпиадалық комитет

    Финалдық жекпе-жектер 9-10 сәуір күндері өтеді. 9 сәуір күні бұрымды боксшыларымыз алтын медальді сарапқа салса, 10 сәуір күні ерлер арасында ақтық сындар өтеді.

    Қазақстан құрамасынан финалға кімдер шықты:

    Ерлерден;

    60 келі - Оразбек Асылқұлов

    70 келі - Төрехан Сабырхан

    75 келі - Сабыржан Аққалықов

    85 келі - Нұрбек Оралбай

    +90 келі - Айбек Оралбай

    Әйелдерден;

    70 келі - Бақыт Сейдеш

    80 келі - Надежда Рябец

    +80 келі - Дина Исламбекова

    Финалдағы қарсыластарымыз кімдер?

    9 сәуір (әйелдер):

    70 келі - Бақыт Сейдеш – Арундхати Чоудхари (Үндістан)

    80 келі - Надежда Рябец – Рухшона Парпиева (Өзбекстан)

    +80 келі - Дина Исламбекова – Патан (Үндістан)

    10 сәуір (ерлер):

    60 келі - Оразбек Асылқұлов – Сачин (Үндістан)

    70 келі - Төрехан Сабырхан – Зияд Ешааш (Иордания)

    75 келі - Сабыржан Аққалықов – Жавохир Абдурахимов (Өзбекстан)

    85 келі - Нұрбек Оралбай – Жасурбек Юлдошев (Өзбекстан)

    +90 келі - Айбек Оралбай – Данабек Байғазы (Қытай).

    Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қазақстандық былғарықолғап шебері Сағындық Тоғамбай Азия чемпионатында қола жүлде жеңіп алғанын жазған едік.

     

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
