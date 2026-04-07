Бокстан Азия чемпионаты: Финалдағы қарсыластарымыз кімдер
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолия астанасы Ұланбатыр қаласында бокстан өтіп жатқан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасының финалдағы қарсыластары толығымен белгілі болды.
Финалдық жекпе-жектер 9-10 сәуір күндері өтеді. 9 сәуір күні бұрымды боксшыларымыз алтын медальді сарапқа салса, 10 сәуір күні ерлер арасында ақтық сындар өтеді.
Қазақстан құрамасынан финалға кімдер шықты:
Ерлерден;
60 келі - Оразбек Асылқұлов
70 келі - Төрехан Сабырхан
75 келі - Сабыржан Аққалықов
85 келі - Нұрбек Оралбай
+90 келі - Айбек Оралбай
Әйелдерден;
70 келі - Бақыт Сейдеш
80 келі - Надежда Рябец
+80 келі - Дина Исламбекова
Финалдағы қарсыластарымыз кімдер?
9 сәуір (әйелдер):
70 келі - Бақыт Сейдеш – Арундхати Чоудхари (Үндістан)
80 келі - Надежда Рябец – Рухшона Парпиева (Өзбекстан)
+80 келі - Дина Исламбекова – Патан (Үндістан)
10 сәуір (ерлер):
60 келі - Оразбек Асылқұлов – Сачин (Үндістан)
70 келі - Төрехан Сабырхан – Зияд Ешааш (Иордания)
75 келі - Сабыржан Аққалықов – Жавохир Абдурахимов (Өзбекстан)
85 келі - Нұрбек Оралбай – Жасурбек Юлдошев (Өзбекстан)
+90 келі - Айбек Оралбай – Данабек Байғазы (Қытай).
Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қазақстандық былғарықолғап шебері Сағындық Тоғамбай Азия чемпионатында қола жүлде жеңіп алғанын жазған едік.