    22:49, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Бокстан халықаралық турнир: Қазақстан құрамасы командалық есепте бірінші орын алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Үрімшіде (ҚХР) жасөспірімдер арасындағы «Belt and Road» ІІІ халықаралық турнирі аяқталды.

    бокс
    Фото: Бокс федерациясы

    Бокс федерациясы мәліметінше, 20 елдің боксшылары қатысқан жарыста Қазақстан құрамасы командалық есепте бірінші орын иеленді.

    бокс
    Фото: Бокс федерациясы

    Алтын медель иегерлері:

    46 келі. Арман Мырсабит

    50 келі. Жұмағали Нурмахан

    52 келі. Едіге Нұрғожа

    66 келі. Даниял Шалқарбай

    75 келі. Санжар Матасов

    80 келі. Алиакбар Бауыржан

    Күміс медаль алған спортшылар:

    48 келі. Корганбек Балтин

    54 келі. Жалғас Апбаз

    57 келі. Ұлас Әлімжан

    63 келі. Жангелді Әлкен

    66 келі. Дарын Тасмұханбетов

    Қола медаль иелері:

    60 келі. Эмир Мұхит

    66 келі. Амир Рамазан

    75 келі. Төреғали Сейдуллаев

    Айта кетейік, бокстан Қазақстан ерлер құрамасы World Boxing аясында өтетін әлем чемпионатына қатысу үшін Ұлыбританияға аттанды.

