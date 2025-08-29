Бокстан халықаралық турнир: Қазақстан құрамасы командалық есепте бірінші орын алды
АСТАНА. KAZINFORM – Үрімшіде (ҚХР) жасөспірімдер арасындағы «Belt and Road» ІІІ халықаралық турнирі аяқталды.
Бокс федерациясы мәліметінше, 20 елдің боксшылары қатысқан жарыста Қазақстан құрамасы командалық есепте бірінші орын иеленді.
Алтын медель иегерлері:
46 келі. Арман Мырсабит
50 келі. Жұмағали Нурмахан
52 келі. Едіге Нұрғожа
66 келі. Даниял Шалқарбай
75 келі. Санжар Матасов
80 келі. Алиакбар Бауыржан
Күміс медаль алған спортшылар:
48 келі. Корганбек Балтин
54 келі. Жалғас Апбаз
57 келі. Ұлас Әлімжан
63 келі. Жангелді Әлкен
66 келі. Дарын Тасмұханбетов
Қола медаль иелері:
60 келі. Эмир Мұхит
66 келі. Амир Рамазан
75 келі. Төреғали Сейдуллаев
Айта кетейік, бокстан Қазақстан ерлер құрамасы World Boxing аясында өтетін әлем чемпионатына қатысу үшін Ұлыбританияға аттанды.