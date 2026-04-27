ҚР президентінің телерадиокешені
    12:20, 27 Сәуір 2026 | GMT +5

    «Болашақ» бағдарламасымен оқу үшін ҚАЗТЕСТ талаптары қиындайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақ тілін білу талабы ең жеңіл деңгейден орташа деңгейге көтеріледі. Бұл жөнінде ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді.

    Болашақ
    Фото: Kazinform

    ҚР Парламенті Мәжілісінде өткен Үкімет сағатында оған депутат Самат Нұртаза сұрақ қойды.

    — «Болашақ» бағдарламасы түлектерінің арасында кейде қазақша білмейтіндерін кездестіремін. Олар ҚАЗТЕСТ тестілеуінен қалай өткен? — деді депутат.

    Оған жауап берген министр алдағы жоспарларға тоқталды.

    — ҚАЗТЕСТ деңгейін көтереміз. Оның A, B, C деген деңгейлері бар. Қазір соның ең төменгісі A бекітілген. Енді ақырындап көтереміз. Қазақ тілін білу талабын B1, B2 деңгейіне жоғарылатуға мүмкіндігіміз бар, — деді Саясат Нұрбек.

    Айта кетейік, бұған дейін еліміздің ЖОО-ларында 700-ге жуық оқу бағдарламасы жабылатынын жазғанбыз.

    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
    Автор
    Соңғы жаңалықтар