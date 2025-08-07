KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:18, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    «Болашақ» халықаралық стипендиясы 217 қазақстандыққа берілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің төрағалығымен Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысы өтті, деп хабарлайды Kazinform Ақордаға сілтеме жасап.

    «Болашақ» халықаралық стипендиясы 217 қазақстандыққа берілді
    Фото: Ақорда

    Қазіргі таңда «Болашақ» халықаралық стипендиясына үміткерлер саны өте көп. Барлық бағдарлама мен бағыттар бойынша жалпы конкурс бір орынға 4 адамды құрады. 

    Биыл бұл жаңа ереже бойынша өткізіліп жатқан «Болашақ» стипендиясын тағайындауға арналған екінші байқау атап өткен жөн. Үміткерлер конкурстық іріктеудің үш кезеңінен өтті: кешенді тестілеу, әңгімелесу және ең жоғары балл жинаған қатысушыларды Республикалық комиссия іріктеу. 

    Шәкіртақы алуға 981 үміткер өтініш білдірді. Оның 916-сы бірінші, 659-ы екінші, 217-сі үшінші кезеңді аяқтады. 

    Отырыс барысында Республикалық комиссия 217 Қазақстан азаматына «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау туралы шешім қабылдады. 

    Оның ішінде 167 адам магистратурада, 13-і докторантурада, ал 37 қазақстандық әлемнің үздік университеттері мен орталықтарында кәсіби тағылымдамадан өтеді. 

    Бұл ретте стипендиаттардың 67,7%-ы жаратылыстану және техникалық пәндер бойынша, 32,3%-ы әлеуметтік-гуманитарлық бағытта білім алады. 

    Республикалық комиссия ғылыми тағылымдамадан өтуге конкурстық іріктеу нәтижелерін де қарады. Барлығы 165 өтінім берілді. Үш деңгейлі конкурстық іріктеу қорытындысы бойынша 68 қазақстандыққа әлемнің жетекші ғылыми-зерттеу орталықтарында ғылыми тағылымдамадан өтуге стипендия берілді. 

    Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин «Болашақ» халықаралық стипендиясын одан әрі жүзеге асыру және жетілдіру бойынша нақты тапсырмалар берді. 

    Тегтер:
    Стипендия Ерлан Қарин Мемлекеттік кеңесші Болашақ Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар