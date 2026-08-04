«Болашақ ойындары — 2026»: Астанадағы турнирдің қаралымы 85 млн-ға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада өтіп жатқан халықаралық мультиспорттық «Болашақ ойындары — 2026» турнирі көрермен қызығушылығы бойынша жоба тарихындағы ең жоғары көрсеткішке жақындап келеді. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Жарыстың алғашқы төрт күнінің өзінде трансляциялар 85 миллионнан астам қаралымға қол жеткізді. Қазіргі қарқын сақталса, турнир аяқталғанға дейінгі жалпы аудитория көлемі 430-490 миллион қаралымға жетуі мүмкін.
Мұндай нәтижеге халықаралық медиасеріктестер желісінің айтарлықтай кеңеюі ықпал етіп отыр. Мәселен, биыл турнирдің медиасеріктестері саны 27-ден 54-ке, ал жарысты көрсететін стримерлердің саны 58-ден 120-ға дейін артты. Сонымен қатар трансляциялар 16-дан астам тілде жүргізіліп жатыр.
Турнир контенті Қытай, ТМД елдері, Латын Америкасы, Үндістан және әлемнің өзге де өңірлеріндегі жетекші телевизиялық және цифрлық платформалар арқылы таратылып жатыр. Негізгі серіктестер қатарында HUYA, BIGG TV, Play TV, XP Esports, VK, bilibili, Rutube және Douyu платформалары бар.
Көрермен аудиториясының артуына цифрлық платформалар да айтарлықтай ықпал етіп отыр. Алдыңғы турнирде барлық қаралымның шамамен 82 пайызы стримингтік сервистерге тиесілі болса, биыл бұл көрсеткіштің одан әрі өсіп келе жатқаны байқалады. Бұл фиджитал-форматтың жастар мен технологиялық аудитория арасында жоғары сұранысқа ие екенін көрсетеді.
Турнирдің ең жоғары көрермен көрсеткіштері алдағы финалдық жарыстар кезінде күтілуде. 5 тамызда Dota 2 турнирінің финалы өтсе, 8-9 тамызда Counter-Strike 2, Mobile Legends: Bang Bang және фиджитал-футбол жарыстарының жеңімпаздары анықталады. Сарапшылар дәл осы бәсекелер жалпы аудитория өсімінің негізгі драйверіне айналады деп болжап отыр.
«Болашақ ойындары — 2026» турнирінің Астанада ұйымдастырылуы Қазақстанның халықаралық деңгейдегі спорттық әрі технологиялық іс-шараларды жоғары деңгейде өткізе алатын ел екенін тағы бір мәрте дәлелдеп отыр. Миллиондаған шетелдік көрерменді қамтыған трансляциялар Қазақстанның халықаралық деңгейдегі танымалдылығын арттырып, еліміздің жаһандық фиджитал индустриясындағы позициясын нығайтуға ықпал етіп жатыр.
Еске сала кетейік, «Болашақ ойындары» — дәстүрлі спорт пен цифрлық технологияларды ұштастыратын халықаралық мультиспорттық турнир. Биылғы жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астана қаласында өтіп жатыр.