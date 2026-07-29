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    Қасым-Жомарт Тоқаев «Болашақ ойындары – 2026» турнирінің ашылу салтанатында сөз сөйлейді

    АСТАНА.KAZINFORM – Бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Болашақ ойындары – 2026» халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатында сөз сөйлейді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
    Фото: Ақорда

    Астанада 29 шілде – 9 тамыз аралығында өтетін сайыста 34 елден 800 спортшы бақ сынайды.

    Іс-шараның ашылу салтанатына Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев, Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров және Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон қатысады.

    Болашақ ойындары іс-шарасына қатысты мәліметтерді мына сілтемеден оқуға болады. 

    Айта кетейік, Президент Телерадиокешені «Болашақ ойындары–2026» турнирінің телевизиялық түсірілімін жасайды.


     

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның сыртқы саясаты Спорт Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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