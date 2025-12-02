Болгария үкіметі наразылықтардан соң дау тудырған бюджетке қатысты заң жобасын қайтармақ
АСТАНА. KAZINFORM — Болгария үкіметі София мен одан тыс жерлерде болған ауқымды наразылықтардаң соң бюджет бойынша дау тудырған ұсынысты қайтаратынын мәлімдеді, деп хабарлайды Euronews.
Мұндай қадамға үкімет елде кейінгі онжылдықта болған ең ауқымды наразылық шараларынан соң барып отыр.
Дүйсенбі күні кешкісін өткен наразылық шараларына Софияда 50 мың адам қатысқан.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, тағы 50 мың адам өзге қалалардан қосылған. Олардың барлығы салықтар мен әлеуметік төлемнан алынатын алымдардың көлемін күрт көбейтуді қарастыратын бюджетке қатысты заң жобасына қарсы шыққан.
Наразылық білдірушілердің пікірінше, заң жобасынан бірінші кезекте қарапайым жұмысшылар зардап шегеді.
Айта кетерлігі, Болгария 2026 жылы еуроаймаққа өтпек. Қазір мемлекет осы үдерістің соңғы кезеңдерінен өтіп жатыр. Яғни 1 қаңтардан бастап, Болгария левадан еуроға өтуі тиіс. Дау тудырған бюджет жобасы да тура осы кезде талқыланып жатыр.
Наразылық шараларын елдің басты оппозициялық «Өзгерісті жалғастырамыз», «Демократиялық Болгария» атты коалициясы үкіметтің уәдесін орындамауына жауап ретінде ұйымдастырған.
Өткен аптада үлкен ішкі қысым мен ауқымды ереуілдердің салдарынан премьер-министр Росен Железяковтың үкіметі қайта қарау үшін бюджет бойынша ұсыныстарды қайтарып алуды уәде еткен. Алайда кешірек ол бұл шешімінен бас тартты.
Елдің бұрынғы премьер-министрі және ГЕРБ партиясының көшбасшысы Бойко Борисов бюджет жобасы түзетіліп, парламенттің бірінші не екінші сессиясына қарауға жіберілетінін жеткізді. Онда дүйсенбі күні жаппай наразылыққы түрткі болған шешім түзетілмек.
Наразылық білдірушілер іс басындағы коалиция өкілдеріне жобаны қайта қарап, олай болмаған жағдайда отставкаға кетулерін талап етіп, «Отставка» деп ұрандатты.
Дүйсенбі күні кешкісін негізінен жастардан тұратын топтың наразылық шаралары қаланың басты алаңдары мен даңғылдарында және Ұлттық жиын ғимаратының алдында бейбіт түрде басталған болатын.
Ереуіл кешкісін бетіне бетперде киген бір топ жастың негізгі топтан бөлініп шығып, қоқыс жәшіктерін талқандап, полиция көліктеріне шабуылдай бастағанда қыза түсті. Олар тіпті полицейлермен де қақтығысты. Полиция наразылық білдірушілерге бұрыш аэрозолін қолданды.
Осыған дейін Парижде Франция үкіметінің бюджет саясатына қарсы наразылық акциясы өткені туралы жаздық.