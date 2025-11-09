Боран, көктайғақ: 17 өңірде күн райы бұзылуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – 10 қараша күні Қазақстанның 17 облысында дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды «Қазгидромет».
Метеорологтардың мәліметінше, еліміздің көптеген өңірінде жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын, боран, көктайғақ, тұман және қатты жел күтіледі.
Абай облысында түнде және күндіз жаңбыр мен қар жауады. Көктайғақ, боран байқалады. Облыстың оңтүстігінде кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) түседі. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 15-20 м/с, ал батысында, солтүстігінде және орталығында екпіні 23-28 м/с дейін жетеді.
Ақтөбе облысында түнде және таңертең батысында, орталығында тұман болады.
Ақмола облысында түнде қар жауып, күндіз солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде жауын-шашын (қар) болады. Көктайғақ, боран күтіледі. Жел солтүстік-батыстан оңтүстік-батысқа ауысып, солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде 15-20 м/с жылдамдықпен соғады.
Алматы облысында оңтүстік-батыс желі күшейеді: солтүстігі мен оңтүстігінде желдің екпіні 15-20 м/с дейін жетеді.
Атырау облысында түнде және таңертең солтүстігінде, батысында және оңтүстігінде тұман түседі.
Шығыс Қазақстан облысында түнде және таңертең батысында, солтүстігінде және шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) түседі. Көктайғақ, боран күтіледі. Күндіз де жаңбыр мен қар жауып, кей жерлерде қатты жауын-шашын болады. Жел оңтүстік және оңтүстік-батыстан соғып, 15-20 м/с, ал батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде 23-28 м/с дейін күшейеді.
Жамбыл облысында түнде және таңертең оңтүстігінде, таулы аймақтарда тұман түседі. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысып, оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында және таулы аудандарда 15-20 м/с, кейде 23-28 м/с дейін жетеді.
Жетісу облысында таулы аудандарда тұман күтіледі. Алакөл маңында оңтүстік-батыстан соққан жел 15-20 м/с, күндіз кей жерлерде 23-28 м/с дейін күшейеді.
Батыс Қазақстан облысында түнде және таңертең батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде тұман түседі.
Қарағанды облысында түнде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болып, көктайғақ пен боран күтіледі. Күндіз солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде жауын-шашын жалғасады. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысып, 15-20 м/с жылдамдықпен, ал түнде орталығында және шығысында 23 м/с дейін күшейеді.
Қостанай облысында түнде солтүстігінде және шығысында аздаған қар жауады. Көктайғақ, төмен боран байқалады. Күндіз батысында және солтүстігінде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Солтүстігінде, шығысында және батысында тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан оңтүстік-батысқа ауысып, 15-20 м/с, кей жерлерде 23 м/с дейін күшейеді.
Қызылорда облысында түнде және таңертең солтүстігінде және орталығында тұман, шығысында және орталығында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі, көктайғақ болады.
Маңғыстау облысында түнде және таңертең солтүстігінде және орталығында тұман түседі.
Павлодар облысында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, боран және көктайғақ болуы мүмкін. Жел солтүстік-батыстан соғып, 15-20 м/с, ал оңтүстігі мен шығысында 23 м/с дейін күшейеді.
Солтүстік Қазақстан облысында түнде және күндіз солтүстігінде және батысында қар жауып, боран соғады. Көктайғақ, тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан оңтүстік-батысқа ауысып, 15-20 м/с жылдамдықпен, түнде оңтүстігінде және шығысында екпіні 25 м/с дейін жетеді.
Түркістан облысында түнде және таңертең оңтүстігінде және таулы аудандарда тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, солтүстігінде, батысында және таулы аймақтарда 15-20 м/с, ал тау асуларында 23 м/с дейін жетеді.
Ұлытау облысында түнде батысында және орталығында аздаған жауын-шашын, шығысында жаңбыр мен қар түрінде жауын күтіледі. Түнде батысында, шығысында және орталығында, күндіз шығысында көктайғақ пен төмен боран болады. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысып, солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде 15-20 м/с, ал кей жерлерде 23 м/с дейін күшейеді.
Мамандар тұрғындарға ауа райының қолайсыздығына байланысты барынша сақ болуды, ал жүргізушілерге жол қозғалысы кезінде аса мұқият болуды ескертеді.