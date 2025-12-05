KZ
    18:01, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Боран, көктайғақ: Шығыс Қазақстандағы жолдардың бірі жабылады

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы жолдардың бірінде көлік қозғалысына тыйым салынады.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, бүгін сағат 18.00-ден бастап ауа райы қолайсыздығына, нақты айтқанда боран, көктайғақ пен жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты жолдардың бірі жабылады.

    — Облыстық маңызы бар Өскемен-Таулы Үлбі-Солтүстік тасжолының 45-60 шақырымында (Феклистовка ауылы мен Северное ауылына бұрылыс жолдың арасы) көліктің барлық түрі үшін қозғалыс жабылады. Сондықтан жүргізушілерді бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, — делінген ақпаратта.

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға шақырды.

    Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да желтоқсанда аяз түсіп, қалың қар жауатындығы хабарланған.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Аймақ Көктайғақ Шығыс Қазақстан облысы Боран Жол Көлік
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
