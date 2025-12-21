Боран мен 40 градусқа дейінгі аяз: ШҚО-да қаңтарда ауа райы қандай болады
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM - Шығыс Қазақстан облысында алдағы айда күн суытып, жиі қар жауады.
Қаңтардың алғашқы онкүндігінде аяз біртіндеп күшейе бастайды. Түнде облыс аумағында ауа температурасы –21…–26 градустан –26…–31 градусқа дейін төмендейді, ал шығыс жақтағы аудандарда –36 градусқа дейін аяз болуы мүмкін. Күндіз –11…–16-дан –16…–21 градусқа дейін суытады.
Онкүндіктің соңына қарай суық біршама бәсеңдеп, түнде –13…–18, күндіз шамамен –3…–8 градус болады деп болжанып отыр.
Екінші онкүндікте қыс қайта күшіне мінеді. Түнде Шығыс Қазақстанда ауа температурасы –23…–28 градусқа дейін төмендеп, кей жерлерде –31…–36 градусқа жетеді, күндіз –13…–18 градус шамасында болады. Дәл осы кезеңде синоптиктер жиі қар жауып, боран соғады деп болжап отыр. Бұл жол қозғалысына айтарлықтай қиындатуы мүмкін.
- Екінші онкүндікте ауа райы тұрақсыз болып, қалың қар жауып, боран жиілейді. Жүргізушілер мен өңір тұрғындары жолдың дұрыс көрінбеу мүмкіндігін және жолдағы қар үйінділерін ескергені жөн, - деп хабарлады «Қазгидромет» РМК ШҚО филиалынан.
Үшінші онкүндік айдағы ең суық кезең болмақ. Түнде ауа температурасы –23…–28-ден –33…–38 градусқа дейін төмендеп, облыстың шығысында –41 градусқа дейін жетуі ықтимал. Күндіз –13…–18-ден –23…–28 градусқа дейін, кей жерлерде –33 градусқа дейін аяз сақталады.
Синоптиктердің мәліметінше, қаңтар айы жалпы алғанда суық әрі қарлы болады. Шығыс Қазақстан тұрғындарына сапарларын алдын ала жоспарлап, күрделі ауа райы жағдайларына дайын болу ұсынылады.
Еске салсақ, осыған дейін Риддерде қарда жүретін техникамен тауға кетіп адасқан 9 адам құтқарылғаны хабарланған.