«Бозоқ» ұлттық паркіне арналған жаңартылған тұжырымдама бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM – Аталмыш құжат елордада «Бозоқ Жошы ұлысы дәуірінің мұрасы контекстінде: музей кеңістігіндегі репрезентация мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция барысында қабылданды, деп хабарлайды ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Конференцияға Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Мысыр, Ұлыбритания, Ирландия және Тунис елдерінің өкілдері қатысты. Ғалымдар Жошы ұлысы кезеңіндегі тарихи-мәдени мұраның маңызды аспектілерін талқылап, қыпшақтардың Мысырдағы саяси және әскери тарихқа қосқан үлесі туралы зерттеулер туралы баяндады.
Сондай-ақ Алтын Орда мен Ноғай Ордасының Дешті-Қыпшақтағы мәдени және саяси тарихындағы іздері, сондай-ақ Жошы ұрпақтарының Хорезмде мемлекеттілік дамуына қосқан рөлі қарастырылды.
Іс-шара аясында қатысушылар «Бозоқ» ұлттық паркіне арналған жаңартылған тұжырымдаманы бекітті.
- Қабылданған резолюция «Бозоқ» тарихи-мәдени жобасының жаңартылған тұжырымдамасын Еуразиядағы дала өркениеті мұрасын сақтау мен насихаттау бағытындағы стратегиялық қадам ретінде бекітті, - делінген хабарламада.
Осыған дейін «Бозоқ» қалашығының қорық-музейін салу жұмыстары қалай жүріп жатқаны туралы жазған едік.