    19:22, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    «Бозоқ» ұлттық паркіне арналған жаңартылған тұжырымдама бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Аталмыш құжат елордада «Бозоқ Жошы ұлысы дәуірінің мұрасы контекстінде: музей кеңістігіндегі репрезентация мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция барысында қабылданды, деп хабарлайды ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

    Үкіметке киік мәселесіне қатысты құжат ұсынылады
    Фото: Pixabay.com

    Конференцияға Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Мысыр, Ұлыбритания, Ирландия және Тунис елдерінің өкілдері қатысты. Ғалымдар Жошы ұлысы кезеңіндегі тарихи-мәдени мұраның маңызды аспектілерін талқылап, қыпшақтардың Мысырдағы саяси және әскери тарихқа қосқан үлесі туралы зерттеулер туралы баяндады.

    Сондай-ақ Алтын Орда мен Ноғай Ордасының Дешті-Қыпшақтағы мәдени және саяси тарихындағы іздері, сондай-ақ Жошы ұрпақтарының Хорезмде мемлекеттілік дамуына қосқан рөлі қарастырылды.

    Іс-шара аясында қатысушылар «Бозоқ» ұлттық паркіне арналған жаңартылған тұжырымдаманы бекітті.

    - Қабылданған резолюция «Бозоқ» тарихи-мәдени жобасының жаңартылған тұжырымдамасын Еуразиядағы дала өркениеті мұрасын сақтау мен насихаттау бағытындағы стратегиялық қадам ретінде бекітті, - делінген хабарламада.

    Осыған дейін «Бозоқ» қалашығының қорық-музейін салу жұмыстары қалай жүріп жатқаны туралы жазған едік.

     

    Мәдениет Тарих ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі
