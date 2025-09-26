BP болжамы: әлем мұнайға бұрынғыдан да тәуелді бола түседі
АСТАНА.KAZINFORM - Геосаяси шиеленіс елдерді энергетикалық қауіпсіздікке көбірек көңіл бөлуге мәжбүрлейді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Британдық BP мұнай-газ компаниясы өзінің жылдық энергетикалық болжамында мұнай тұтыну 2050 жылға қарай тәулігіне 83 миллион баррельге жетеді деп есептеді. Бұл өткен жылғы әлемдік тұтынуды тәулігіне 77 миллион баррель деңгейінде болжаған болжамнан 7,2 пайызға жоғары.
Энергия тұтынудың ағымдағы траекториясын ескере отырып, табиғи газға деген сұраныс 2050 жылға қарай жылына 4 806 миллиард текше метрге жетуі мүмкін, бұл бұрынғы бағалаудан 4 729 миллиард текше метрден 1,6 пайызға жоғары.
Бұл 2050 жылға қарай әлемнің көміртегі бейтараптығына қол жеткізуі екіталай дегенді білдіреді. Жаһандық климаттық мақсаттарға жету үшін мұнайға сұраныс әлдеқайда ертерек және одан да маңыздырақ – 2050 жылға қарай тәулігіне шамамен 34 миллион баррельге дейін төмендеуі керек.
Қазір әлемде күніне шамамен 100 миллион баррель мұнай тұтынылады. BP тұтыну өсімі баяу қарқынмен болса да, ағымдағы онжылдықтың соңына дейін жалғасады, содан кейін 2035 жылға қарай шамамен ағымдағы деңгейге дейін төмендейді деп күтеді.
Сұраныс өсімі, ең алдымен, Үндістанда және экономикалары қарқынды дамып келе жатқан басқа дамушы Азия елдерінде тұтынудың артуы есебінен қамтамасыз етіледі. Бұл дамыған елдерде сұраныстың үздіксіз төмендеуімен ішінара өтеледі.
2035 жылдан кейін мұнайға сұраныс төмендей бастайды. Құлдыраудың негізгі бөлігі экономикасы дамыған елдер мен Қытайда болады, ал әлемнің басқа аймақтарының көпшілігінде мұнай тұтыну сол уақытқа дейін шамамен 2035 жылғы деңгейде қалады.
Мұнай тұтынудың болашағын айқындайтын екі негізгі фактор оның автомобиль көлігіндегі рөлінің төмендеуі және мұнай-химия өнеркәсібінде одан әрі маңызды пайдалануында. Сұранысқа авиакеросин тұтынудың артуы да әсер етіп отыр. BP бас экономисі Спенсер Дейл геосаяси шиеленіс энергетикалық қауіпсіздік мәселелеріне назар аударғанын атап өтті. Бұған жауап ретінде елдер қазба отынының импортына тәуелділігін азайтуға және ішкі көміртекті энергия көздеріне көшуді жеделдетуге ұмтылады.
Жаңартылатын энергияның қарқынды өсуіне қарамастан, ағымдағы тұтыну траекториясы бойынша мұнай болжамды кезеңнің көп бөлігінде бастапқы энергияның ең ірі көзі болып қала береді. 2035 жылы мұнай энергия өндірудің 30%-ын құрайды, бұл оның қазіргі үлесінен сәл ғана төмен.
Жаңғыртылатын энергияның үлесі электрлендірудің ұлғаюына және жел мен күн энергиясын өндіру үлесінің өсуіне байланысты 2023 жылы шамамен 10%-дан 2050 жылы шамамен 30%-ға дейін өседі. Атом және су энергетикасының жиынтық үлесі жалпы бастапқы энергияның шамамен 5% деңгейінде тұрақты болып қалады.
Бұған дейін Қазақстанда жаңа мұнай өңдеу зауытын салу мәселесі қарастырылып жатқаны хабарланған болатын.