KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:13, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Бір айда 18 млрд теңге залал келтірген сыбайлас жемқорлық істері әшкереленді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жыл басынан 126 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген, оның ішінде 110 сыбайлас жемқорлық. Бұл туралы ҰҚК баспасөз қызметі хабарлады. 

    Бір айда 18 млрд теңге залал келтірген сыбайлас жемқорлық істері әшкереленді
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сыбайлас жемқорлық фактілерінің басым бөлігі парақорлық, алаяқтық және лауазымдық өкiлеттiктерді теріс пайдалану сияқты қылмыстарға қатысты.

    89 адамның заңсыз қызметі тоқтатылды.

    129 қылмыстық істі тергеу аяқталды, оның 121 сотқа жіберілді.

    Анықталған залал сомасы (аяқталған қылмыстық істер бойынша) 18 млрд теңге, бюджетке 100 млн теңгеден астам қайтарылды.

    Айта кетелік Алматыда қылмыстық топ өкілі ұсталған еді

    Тегтер:
    Қылмыс Сыбайлас жемқорлықпен күрес Алаяқтық ҚР ҰҚК
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар