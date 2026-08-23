KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Бір көше — бір таңдау: Алматы облысында 100-ден астам ауыл тұрғыны таңертең бірге дауыс берді

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM –  Шеңгелді ауылындағы Қазақстан көшесінің тұрғындары Құрылтай сайлауына белсенді қатысып, таңғы сағат 8:00–де № 956 сайлау учаскесіне бірге келіп, өз таңдауларын жасады. 

    Бір көше — бір таңдау: Шеңгелдіде 100-ден астам тұрғын таңертең бірге дауыс берді
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Бір мезетте 100-ден астам тұрғынның сайлау учаскесіне жиналуы ауылдағы ауызбіршілік пен азаматтық белсенділіктің жарқын көрінісіне айналды.

    Қазақстан көшесінің тұрғындары қатарында «Ақбота» бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі, көпбалалы ана Альфия Долданова да өз таңдауын жасады.

    Бір көше — бір таңдау: Шеңгелдіде 100-ден астам тұрғын таңертең бірге дауыс берді
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    — Бүгін біз бір көше болып, бірге келіп дауыс бердік. Бұл — біздің ел болашағына бейжай қарамайтынымыздың белгісі. Әр азаматтың таңдауы маңызды деп ойлаймын. Балаларымыздың болашағы жарқын, еліміз тыныш әрі берекелі болсын, — деді Альфия Долданова.

    Бір көше — бір таңдау: Шеңгелдіде 100-ден астам тұрғын таңертең бірге дауыс берді
    Фото: Алматы облысы әкімдігі
    Бір көше — бір таңдау: Шеңгелдіде 100-ден астам тұрғын таңертең бірге дауыс берді
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Қазақстан көшесінің тұрғындары үшін таңғы дауыс беру ерекше атмосферада өтті. Үлкендермен қатар жастар мен отбасылар да белсенділік танытып, сайлауға азаматтық жауапкершілікпен қатысып отыр.

    Бір көше — бір таңдау: Шеңгелдіде 100-ден астам тұрғын таңертең бірге дауыс берді
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Айта кетейік, Шеңгелді ауылдық округі бойынша сайлаушылар саны 5361-ді құрап отыр. 

    Құрылтай Сайлау-2026 Алматы облысы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар