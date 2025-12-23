14:44, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Бір облыста көлік қозғалысына шектеу енгізілді
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты Жетісу облысы аумағында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.
2025 жылғы 23 желтоқсан сағат 15:00-де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Үшарал – Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылы – Достық станциясы) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.
