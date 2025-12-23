KZ
    14:44, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бір облыста көлік қозғалысына шектеу енгізілді

    ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты Жетісу облысы аумағында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.

    Фото: Көлік министрлігінің баспасөз қызметі

    2025 жылғы 23 желтоқсан сағат 15:00-де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Үшарал – Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылы – Достық станциясы) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Қызылорда облысында республикалық маңызы бар автожол учаскелері уақытша жабылатынын жазғанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
