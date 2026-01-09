KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:54, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бір облыста көлік қозғалысына 3 күнге шектеу енгізіледі

    ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM – Жетісу облысында республикалық маңызы бар тасжолда көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы хабарлады. 

    Бір облыста көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі
    Фото: Kazinform

    – 9 қаңтар сағат 12:30-да ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Үшарал – Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылынан – Достық стансасына дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі, - делінген хабарламада. 

    Айта кетейік, жолды 12 қаңтар сағат 08:30-да ашу жоспарланып отыр. 

    Бұған дейін 9 қаңтарда елдегі қай жолдар ашық, қайсысы жабық екенін жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Жетісу облысы ҚазАвтоЖол Жол
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар