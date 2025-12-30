KZ
    Бір жыл ішінде Мемлекет басшысы 23 рет шетелге шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Оның ішінде Ресейге және Өзбекстанға мемлекеттік сапармен барды. Бұл туралы ҚР Президентінің көмекшісі — Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай өзінің Telegram арнасында жазды.

    Фото: Ақорда

    Тоқаев биыл Ресейге, АҚШ-қа, Түрікменстанға екі рет барды.

    — Бір жыл ішінде Мемлекет басшысы 23 рет шетелге шықты. Оның ішінде Ресейге және Өзбекстанға мемлекеттік сапармен барды. ҚХР, Иордания, Түркия, Қырғызстан және Жапония секілді елдерге 5 ресми сапар ұйымдастырылды. Ресей (екі рет), АҚШ (екі рет), Түрікменстан (екі рет), БАӘ, Өзбекстан, Әзербайжан, Тәжікстан және Қырғызстан сияқты мемлекеттерге 16 мәрте жұмыс сапарымен барды, — деп жазды Руслан Желдібай.

    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын биыл Президент қанша нормативтік-құқықтық актіге қол қойғаны белгілі болды.

    Сонымен қатар Руслан Желдібай биыл Мемлекет басшысының сыртқы және ішкі саясат бағытындағы қызметі өте қауырт әрі жемісті өткенін атап өтті.

