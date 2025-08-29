Бір жыл ішінде Павлодар облысында интернет-алаяқтық 43%-ға көбейген
ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Алғашқы жеті айда облыста алаяқтыққа қатысты 1 208 дерек тіркелген. Ал интернет – алаяқтық сипатындағы қылмыстарды ашу үлесі небәрі – 17,5%.
ҚР Бас Прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті Ертіс-Баян өңірі еліміздегі интернет-алаяқтық деңгейі жоғары бес аймақтың қатарына кіретінін мәлім етті.
– Алматы мен Астана қалалары, сондай-ақ Қарағанды мен Алматы облыстарынан кейінгі орында біздің аймақ тұр. Алғашқы жеті айда облыста алаяқтыққа қатысты 1 208 дерек тіркелген. Өткен жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 842 болған, яғни өсім 43%-дан асады. Алаяқтардың әрекетінен келген жалпы материалдық шығын 164 млн теңгені құрады, оның тек 12 млн теңгесі ғана өтелген, - деп хабарлады департаменттен.
Алаяқтық оқиғаларының ең көп өсуі Павлодар қаласында және Тереңкөл, Успен аудандарында байқалған. Ал Аққулы, Ақтоғай және Шарбақты сияқты аудандарда керісінше төмендеген.
Құқықтық статистика департаментінің мәліметіне сәйкес, тіркелген алаяқтықтардың басым бөлігі (86,3%) интернет арқылы жасалған. Алаяқтық қылмыстардың ашылу көрсеткіші небәрі – 28,1%, ал интернет-алаяқтықтар бойынша – 17,5% деңгейінде. Алаяқтардың құрбандары көбіне 60 жастан асқан азаматтарды құрайды (жәбірленушілердің 25,9%-ы).
Прокуратура өкілдерінің айтуынша, алаяқтықтардың өсуінің бірнеше негізгі себептері бар. Бұл – қызмет көрсету, сауда және қаржы салаларындағы цифрландырудың жаппай өсуі, егде жастағы азаматтар арасындағы цифрлық сауаттылықтың жеткіліксіздігі, сондай-ақ бұл саладағы қылмыстарды тергеудің күрделілігі.
Аталған мәселемен күресу үшін прокурорлар онлайн-платформаларда пайдаланушыларды міндетті түрде идентификациялауды, күмәнді операцияларды бақылау тетіктерін енгізуді, несиелер беруге бақылауды күшейтуді, сондай-ақ азаматтардың аса сақ болуын еске салады.
Еске сала кетейік, 50-ден асқан адамдар интернет алаяқтарына жиі алданады.