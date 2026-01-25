00:26, 25 Қаңтар 2026 | GMT +5
Бразилия қытай азаматтары үшін визасыз режим енгізеді
АСТАНА. KAZINFORM — Бразилия президенті Луис Инасиу Лула да Силва қытай азаматтары үшін қысқа мерзімді визасыз режим енгізілетінін хабарлады, деп жазады Синьхуа.
Бұл шешім Қытай азаматтарына Бразилияға визасыз кіру саясатына жауап ретінде қабылданған, деп хабарлады жұма күні Бразилия президентінің әкімшілігі.
— Ресми мәлімдемеге сәйкес, бұл шешім Бразилия мен Қытай арасындағы ынтымақтастықты тереңдету, гуманитарлық алмасуды жеңілдету және екіжақты қарым-қатынасты дамыту мақсатында қабылданған, — делінген хабарламада.
Бразилия үкіметі визасыз режимнің нақты енгізілу күнін кейін хабарлайтынын атап өтті.
Осыдан бұрын Қытай 40-тан аса елге арналған визасыз режимді 2026 жылдың соңына дейін ұзартқанын жазған едік.