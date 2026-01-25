KZ
    Бразилия қытай азаматтары үшін визасыз режим енгізеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бразилия президенті Луис Инасиу Лула да Силва қытай азаматтары үшін қысқа мерзімді визасыз режим енгізілетінін хабарлады, деп жазады Синьхуа.

    Фото: Синьхуа

    Бұл шешім Қытай азаматтарына Бразилияға визасыз кіру саясатына жауап ретінде қабылданған, деп хабарлады жұма күні Бразилия президентінің әкімшілігі.

    — Ресми мәлімдемеге сәйкес, бұл шешім Бразилия мен Қытай арасындағы ынтымақтастықты тереңдету, гуманитарлық алмасуды жеңілдету және екіжақты қарым-қатынасты дамыту мақсатында қабылданған, — делінген хабарламада.

    Бразилия үкіметі визасыз режимнің нақты енгізілу күнін кейін хабарлайтынын атап өтті.

    Осыдан бұрын Қытай 40-тан аса елге арналған визасыз режимді 2026 жылдың соңына дейін ұзартқанын жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
