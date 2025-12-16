06:20, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Бразилияда Бостандық мүсінінің көшірмесі қатты дауылдан опырылып құлады
АСТАНА. KAZINFORM — Бразилияның Гуаиба муниципалитетіндегі Бостандық мүсінінің көшірмесін жел құлатты, деп хабарлайды РИА Новости.
— Гуаибадағы Гаван дүкенінің алдында орналасқан Бостандық мүсінінің көшірмесі дауыл кезінде құлады, — делінген
Аймақта екпіні сағатына 90 шақырымға жететін қатты дауыл тұрған.
Мүсіннің биіктігі тұғырды қосқанда 35 метр болса, құлаған бөлігі — 24 метр. Тұғырынан опырылып түскен ескерткіш қатты зақымданған.
Апаттын ешкім зардап шеккен жоқ, аумақ қоршауға алынды.
