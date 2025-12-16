KZ
    06:20, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бразилияда Бостандық мүсінінің көшірмесі қатты дауылдан опырылып құлады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бразилияның Гуаиба муниципалитетіндегі Бостандық мүсінінің көшірмесін жел құлатты, деп хабарлайды РИА Новости.

    Бразилияда қатты дауылдан Бостандық мүсінінің көшірмесі опырылып құлады
    Фото: Видеодан скрин

    — Гуаибадағы Гаван дүкенінің алдында орналасқан Бостандық мүсінінің көшірмесі дауыл кезінде құлады, — делінген 

    Аймақта екпіні сағатына 90 шақырымға жететін қатты дауыл тұрған.

    Мүсіннің биіктігі тұғырды қосқанда 35 метр болса, құлаған бөлігі — 24 метр. Тұғырынан опырылып түскен ескерткіш қатты зақымданған. 

    Апаттын ешкім зардап шеккен жоқ, аумақ қоршауға алынды.

    Еске салайық, қыркүйек айында Индонезияда мектеп құлады. Оқыс оқиғадан үш адам қаза тапты. Ал 100-ге жуық адам ауруханаға жатқызылды.

    Динара Маханова
