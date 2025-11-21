KZ
    05:39, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Бразилияда БҰҰ-ның климаттық саммиті кезінде өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Бразилияның Белен қаласында COP30 климаттық конференциясы өтетін жерде өрт тұтанды. Қуанышқа орай, оқиға салдарынан ешкім зардап шекпеген, деп хабарлайды The Guardian.

    Бразилиядағы саммит кезінде болған өрт
    Фото: thedailystar.net

    Өрт шыққан павильоннан адамдар сыртқа шығарылған. Оқиға жедел жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынды толық сөндірген.

    — Өрттің неден шыққаны тергеу барысында анықталады, бірақ мен оның қасақана жасалған қылмыс екеніне күмәнім бар, — деді Бразилияның туризм министрі Селсо Сабино.

    Өрт конференциядағы талқылауларға барынша кедергісін келтірген, себебі келіссөздердің соңғы кезеңі жақындап қалған еді.

    — COP30-дағы БҰҰ-ның климат жөніндегі жұмысын, халықтық пленарлық отырысты бұзып, келіссөздерге кедергі келтірген өрт, өкінішке қарай, айқын метафораға айналды, — деді АҚШ-тан келген белсенді Джес Веспонте.

    Бұған дейін Бразилияның Белем қаласында климаттың өзгеруіне байланысты өткен БҰҰ-ның 30-шы конференциясында 12 елден тұратын топ климаттың өзгеруі туралы декларацияға қол қойғаны хабарланған.

    Тегтер:
    БҰҰ Өрт Құтқарушылар Халықаралық конференция Бразилия
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
