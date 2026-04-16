    14:10, 16 Сәуір 2026 | GMT +5

    Бразилиядағы әлем кубогы кезеңіне қатысатын қазақстандық боксшылар белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – 20-26 сәуір аралығында Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен әлем кубогының кезеңі өтеді.

    Фото: ҰОК

    Ұлттық құраманың бапкерлер штабы аталған бәсекеге қатысатын боксшылардың тізімін жариялады.

    Ерлер

    50 келіге дейін: Даниял Сәбит

    55 келіге дейін: Бағлан Кенжебек

    60 келіге дейін: Жансері Көшербаев

    65 келіге дейін: Мұхаммедсабыр Базарбайұлы

    70 келіге дейін: Фарух Тоқтасынов

    75 келіге дейін: Санжарәлі Бегалиев

    80 келіге дейін: Диас Молжігітов

    85 келіге дейін: Сұлтан Айбарұлы

    90 келіге дейін: Дәулет Төлемісов

    Әйелдер

    51 келіге дейін: Алуа Балқыбекова

    54 келіге дейін: Назым Қызайбай

    60 келіге дейін: Виктория Графеева

    65 келіге дейін: Аида Әбікеева

    70 келіге дейін: Наталья Богданова

    80 келіге дейін: Жібек Жарасқызы

    80 келіден жоғары: Валерия Аксенова

    Еске сала кетейік, бұған дейін Назым Қызайбай Бразилияда жаңа салмақ дәрежесінде өнер көрсететінін хабарлағанбыз. 

    Тегтер:
    Бокс Спорт әлем кубогы Бразилия
    Абылайхан Жұмашев
