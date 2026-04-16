Бразилиядағы әлем кубогы кезеңіне қатысатын қазақстандық боксшылар белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM – 20-26 сәуір аралығында Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен әлем кубогының кезеңі өтеді.
Ұлттық құраманың бапкерлер штабы аталған бәсекеге қатысатын боксшылардың тізімін жариялады.
Ерлер
50 келіге дейін: Даниял Сәбит
55 келіге дейін: Бағлан Кенжебек
60 келіге дейін: Жансері Көшербаев
65 келіге дейін: Мұхаммедсабыр Базарбайұлы
70 келіге дейін: Фарух Тоқтасынов
75 келіге дейін: Санжарәлі Бегалиев
80 келіге дейін: Диас Молжігітов
85 келіге дейін: Сұлтан Айбарұлы
90 келіге дейін: Дәулет Төлемісов
Әйелдер
51 келіге дейін: Алуа Балқыбекова
54 келіге дейін: Назым Қызайбай
60 келіге дейін: Виктория Графеева
65 келіге дейін: Аида Әбікеева
70 келіге дейін: Наталья Богданова
80 келіге дейін: Жібек Жарасқызы
80 келіден жоғары: Валерия Аксенова
Еске сала кетейік, бұған дейін Назым Қызайбай Бразилияда жаңа салмақ дәрежесінде өнер көрсететінін хабарлағанбыз.