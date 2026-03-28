Бразилияда енді әйелді жек көру қылмыс саналады
АСТАНА. KAZINFORM – Бразилия сенаты әйелді жек көретіндерді 5 жылға дейін бас бостандығына айыруды көздейтін заң жобасын мақұлдады, деп хабарлайды италиялық Agenzianova.
Бразилия Федералдық сенаты әйелдерді жек көруді кемсітушілік пен өшпенділікке байланысты қылмыстар қатарына енгізетін заң жобасын мақұлдады. Құжатта бұл әрекет нәсілшілдікпен теңестіріліп, екі жылдан бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Бұл туралы Сенаттың баспасөз қызметі хабарлады.
Заң жобасында әйелдерді жек көру әйелдерге қатысты өшпенділік немесе жиіркеніш білдіретін әрекет ретінде анықталған. Аталған шара фемицидке қарсы саясат аясында қабылданып отыр.
Енді заң жобасы түпкілікті бекіту үшін депутаттар палатасына жолданды.
Осыған дейін Бразилияда орта тап табыс салығынан толық босатылатыны туралы хабарладық.