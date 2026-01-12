KZ
    Brent мұнайының бағасы былтырғы 5 желтоқсаннан бері алғаш рет 64 долларға жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Лондондағы ICE биржасында 2026 жылдың наурыз айына дейін жеткізілуі тиіс Brent мұнайы фьючерсінің бағасы барреліне 64 доллар деңгейіне жетті. Түрлі сауда деректері осыны көрсетіп отыр.

    Мұнай бағасы
    Фото: afk.kz

    Астана уақыты бойынша кеше сағат 05:52-де, мұнай бағасы 1,56% өсіп, баррель үшін $64 болған.

    Сағат 06:00-де Brent фьючерсі өсу қарқынын бәсеңдетіп, баррель үшін $63,92 деңгейінде саудаланды (+1,43%). Сол уақытта 2026 жылдың ақпан айына жеткізілуге арналған WTI мұнайы фьючерсі 1,55% өсіп, баррель үшін $59,69 болды.

    Еске сала кетсек, Трамп Венесуэла АҚШ-қа 30-дан 50 млн баррельге дейін мұнай жеткізетінін мәлімдеген

    Ал Каспий құбыр консорциумы мұнай тасымалын уақытша тоқтатты.

