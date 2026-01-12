05:22, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5
Brent мұнайының бағасы былтырғы 5 желтоқсаннан бері алғаш рет 64 долларға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Лондондағы ICE биржасында 2026 жылдың наурыз айына дейін жеткізілуі тиіс Brent мұнайы фьючерсінің бағасы барреліне 64 доллар деңгейіне жетті. Түрлі сауда деректері осыны көрсетіп отыр.
Астана уақыты бойынша кеше сағат 05:52-де, мұнай бағасы 1,56% өсіп, баррель үшін $64 болған.
Сағат 06:00-де Brent фьючерсі өсу қарқынын бәсеңдетіп, баррель үшін $63,92 деңгейінде саудаланды (+1,43%). Сол уақытта 2026 жылдың ақпан айына жеткізілуге арналған WTI мұнайы фьючерсі 1,55% өсіп, баррель үшін $59,69 болды.
Еске сала кетсек, Трамп Венесуэла АҚШ-қа 30-дан 50 млн баррельге дейін мұнай жеткізетінін мәлімдеген.
Ал Каспий құбыр консорциумы мұнай тасымалын уақытша тоқтатты.