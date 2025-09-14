Британиялық бокс аңызы Рики Хаттон өз үйінде өлі табылды
АСТАНА. KAZINFORM — Британиялық бұрынғы кәсіпқой боксшы, жартылай жеңіл және жартылай орта салмақтағы әлем чемпионы Рикки Хаттон 46 жасында қайтыс болды. Бұл туралы news.sportbox.ru хабарлады.
Манчестер полициясының мәліметінше, оның мәйіті жексенбі күні таңертең Хайд қаласындағы үйінен табылған. Шенеуніктердің айтуынша, оның өліміне қатысты күдікті жағдайлар анықталмаған.
Хаттон кәсіпқой мансабын 1997 жылы бастап, 2012 жылы рингтен кеткен. Ол барлығы 48 жекпе-жек өткізіп, оның 45-інде жеңіске жеткен. Оның ең танымал жеңістерінің бірі 2005 жылы австралиялық Костя Цзюға қарсы жекпе-жек болды, онда ол IBF белбеуін жеңіп алды.
43 жекпе-жекте жеңіліссіз сериясы бар Хаттон 2007 жылы Лас-Вегаста Флойд Мейвезерге қарсы бірінші рет нокаутпен жеңілді. Осы жеңілістен кейін оның мансабы күрт құлдырады.
Хаттон сұхбатында зейнетке шыққаннан кейін депрессиямен, алкоголизммен және нашақорлықпен күрескенін мойындады.
— Мен алкогольге тәуелді болдым, бұл есірткіге тәуелділікке әкелді. Мен бақылаудан шығып пойыз сияқты болдым, - деді Хаттон 2016 жылы BBC радиосына берген сұхбатында.
Ол осы жылдың соңында Дубайда өтетін көрме жекпе-жегінде рингке оралады деп күтілген болатын.
