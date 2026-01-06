Брижит Макронның ар-намысын қорлағандар жазаланады
АСТАНА. KAZINFORM — Париж соты Франция президентінің жұбайы Брижит Макронға қатысты кибербуллинг пен жала жабу деректері бойынша 10 адамды кінәлі деп таныды. Бұл туралы Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі жазды.
Le Figaro басылымының мәліметінше, дүйсенбі күні, 5 қаңтарда Парижде Брижит Макронға қарсы интернетте қорлау мен жалған қауесет таратқан айыпталушыларға үкім шықты. Олар президентпен жас айырмашылығы мен жынысына қатысты негізсіз ақпарат таратқаны үшін 6 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесілді.
Тергеу барысында аталған адамдардың бірінші ханым туралы әдейі жалған мәліметтерді интернетте таратқаны анықталды. Сот қорғау тарапының кейбір жазбалар мен видеолардың «әзіл-оспақ сипатта болғаны» жөніндегі уәжін қабылдамады. Көптеген жарияланымдар ондаған мың рет қаралған.
Сотталғандардың жасы 41 мен 65 аралығында. Олардың сегізі — ер адам, екеуі — әйел. Сот шешімімен оларға кибербуллингке қарсы тренингтен өту, сондай-ақ 8 айға дейін шартты жаза түріндегі түрлі жаза тағайындалды.
Онлайн қудалау ісі Брижит Макронның 2024 жылдың жазында түсірген шағымынан кейін қозғалған.
Тергеу барысында оның трансгендер екені туралы жалған ақпаратты кейбір журналистер мен блогерлер, атап айтқанда Наташа Рэй мен Амандин Рой таратқаны, кейін бұл мәліметтерді АҚШ-тағы ультраоңшыл журналист Кэндис Оуэнс іліп әкеткені белгілі болды. Олар бірінші ханым ер адам болып дүниеге келіп, Жан-Мишель есімді адам болған және «өзге біреудің жеке тұлғасын иемденген» деген негізсіз мәлімдемелер жасаған. Бұл ақпараттарға ешқандай дәлел жоқ.
Аталған іс бойынша сотталғандардың бірі — Амандин Рой. Сот отырысына Брижит Макронның қызы Тиффани Озьер қатысып, интернеттегі жала оның анасының ғана емес, бүкіл отбасының өміріне кері әсер еткенін айтты. Қазіргі таңда Макрон жұбайлары АҚШ-та Кэндис Оуэнске қарсы сот ісін жалғастырып жатыр.
Еске сала кетейік, бұған дейін Франция президенті жұбайын қорғау үшін «ғылыми дәлелдер» ұсынатынын жазған едік.