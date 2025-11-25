Бірқатар онкологиялық препараттың құны 40%-дан астам төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM — Онкологиядағы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру бойынша жүйелі жұмыстың нәтижесінде бірқатар обырға қарсы препараттың құнын 40%-дан астамға төмендетуге мүмкіндік туды.
Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің алқа отырысында Қазақ онкология және радиология ғылыми институтының басқарма төрағасы Ербол Бекмұхамедов айтты.
Бұл мыналарға мүмкіндік берді:
* қосымша қаржыландырусыз дәрі-дәрмек сатып алу көлемін ұлғайту;
* бірдей бюджеттік лимиттерде емделген пациенттер санының өсуін қамтамасыз ету;
* жүйенің тұрақтылығын нығайту және өмірлік маңызды препараттардың тапшылығы қаупін азайту.
Сонымен қатар, министрлік онкологиялық науқастарды емдеу үшін қолданылатын дәрі-дәрмектерге ревизия жүргізді.
Не істелді?
* 6 ескірген және клиникалық тиімсіз препараттар қамтамасыз етуден алынып тасталды;
* 4 заманауи таргеттік препараттар енгізілген, бұл сапалы және жекелендірілген емдеу мүмкіндіктерін кеңейтеді;
* 15 таблеткалық препарат КШТ нөлдік құны бар өтемақыға ауыстырылды, бұл стационарлардан қаржылық жүктемені алып тастайды және пациенттер үшін емдеуді ыңғайлы әрі қолжетімді етеді.
Біздің басты мақсатымыз бүкіл жүйенің тұрақтылығын арттыра отырып, пациенттер үшін заманауи, тиімді және қауіпсіз препараттарды мүмкіндігінше қолжетімді ету.
Осы мәселені қарауды қорытындылай келе, Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 10 желтоқсанға дейін қайта қаралған базалық мөлшерлемені ескере отырып, онкологиялық көмекке тарифтерді қайта есептеуді тапсырды.
2026 жылғы 1 сәуірге дейін фармакологиялық топтар мен АТХ бойынша ісікке қарсы таргеттік препараттарды сатып алуға көшу жеке тапсырылды.
