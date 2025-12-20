Біріккен Араб Әмірліктерін су басты, қаза тапқандар бар
АСТАНА. KAZINFORM – Нөсер жауыннан Біріккен Араб Әмірліктеріндегі қалаларды су басты. Ел билігі тұрғындарды үйде қалуға, су басқан аймақтардан аулақ болуға және саяхатты шектеуге шақырды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
БАӘ Ұлттық метеорология орталығы ел бойынша құбылмалы ауа райы туралы хабарлады. Нөсер жауын жауып, жел екпіні күшейеді деп болжанып отыр.
БАӘ-нің көп бөлігінде нөсер жаңбыр жауды. Khaleej Times хабарлауынша, жауын-шашынның ең көп мөлшері Рас-эль-Хаймада (127 мм) жауған, Порт Сакрда 123 мм, ал Джабаль-ар-Рахба мен Джабаль-Джейстің таулы аймақтарында сәйкесінше 117,5 мм және 166,6 мм жауын-шашын жауды.
Gulf News хабарлауынша, Шарджа полициясы су тасқынынан өнеркәсіптік аймақта екі адамның электр тоғынан қаза тапқанын тергеп жатыр.
Елдің ең ірі қалаларының бірі Дубайды да су басты. Билік қауіпсіздік мақсатында қаладағы саябақтар мен қоғамдық жағажайларды жапты.
Бұған дейін Сауд Арабиясында қар жауғанын жаздық.