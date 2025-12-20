KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:19, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Біріккен Араб Әмірліктерін су басты, қаза тапқандар бар

    АСТАНА. KAZINFORM – Нөсер жауыннан Біріккен Араб Әмірліктеріндегі қалаларды су басты. Ел билігі тұрғындарды үйде қалуға, су басқан аймақтардан аулақ болуға және саяхатты шектеуге шақырды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі. 

    Эмираты затопило после ливней, есть погибшие
    Фото: Khaleej times

    БАӘ Ұлттық метеорология орталығы ел бойынша құбылмалы ауа райы туралы хабарлады. Нөсер жауын жауып, жел екпіні күшейеді деп болжанып отыр.

    БАӘ-нің көп бөлігінде нөсер жаңбыр жауды. Khaleej Times хабарлауынша, жауын-шашынның ең көп мөлшері Рас-эль-Хаймада (127 мм) жауған, Порт Сакрда 123 мм, ал Джабаль-ар-Рахба мен Джабаль-Джейстің таулы аймақтарында сәйкесінше 117,5 мм және 166,6 мм жауын-шашын жауды.

    Gulf News хабарлауынша, Шарджа полициясы су тасқынынан өнеркәсіптік аймақта екі адамның электр тоғынан қаза тапқанын тергеп жатыр.

    Елдің ең ірі қалаларының бірі Дубайды да су басты. Билік қауіпсіздік мақсатында қаладағы саябақтар мен қоғамдық жағажайларды жапты.

    Бұған дейін Сауд Арабиясында қар жауғанын жаздық. 

    Тегтер:
    БАӘ Төтенше оқиғалар, апаттар Әлем барысы
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар