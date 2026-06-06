Бірлесу арқылы даму: «AMANAT» партиясы Саяси кеңесінің мәлімдемесі
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада Мәжіліс спикері, «AMANAT» партиясының Төрағасы Ерлан Қошановтың төрағалығымен партияның Саяси кеңесінің отырысы өтті. Оның қорытындысы бойынша мемлекеттегі прогрессивті қоғамдық-саяси күштерді Әділетті және Прогрессивті Қазақстанды құру жолында жұмыла жұмыс істеуге шақырған мәлімдеме қабылданды. Отырысқа Саяси кеңес пен партия Бюросының мүшелері, Орталық аппараттың басшылығы, өңірлік филиалдардың төрағалары мен атқарушы хатшылары қатысты.
Өз сөзінде Ерлан Қошанов жуырда Мемлекет басшысы Мемлекеттік ту көтеру рәсімінде ел дамуының жаңа бағытын айқындап, барлық салауатты әрі прогрессивті қоғамдық-саяси күштерді жалпыұлттық құндылықтар мен мақсаттар төңірегіне топтасуға шақырғанын атап өтті. Осыған байланысты, «AMANAT» жауапты саяси партия ретінде Мемлекет басшысының үндеуін толық қолдайды және елді дамытуға бағытталған ауқымды президенттік күн тәртібін жүзеге асыру жолында еңбек етуге дайын барлық күшпен өз әлеуетін біріктіруге дайын.
– Бүгін біз осы тарихи кезеңнің маңызын терең түсінуіміз керек. Жаңа Конституцияның қабылдануымен Тәуелсіз Қазақстанның жаңа дәуірі басталды. Ешқандай асыра сілтеусіз айтар болсақ, бұл – халқымыз қолдаған Президентіміздің аса ірі жетістігі әрі саяси жеңісі. Енді біздің алдымызда жаңа Конституцияда белгіленген барлық мақсатты жүзеге асыру міндеті тұр. Бұл – жалғыз атқаруға келмейтін күрделі жұмыс. Ол бізден жұдырықтай жұмылуды, бірлік пен келісімді талап етеді. Бүгін біз қоғамға жауапкершілік пен ұйымшылдықтың үлгісін көрсетуіміз қажет, - деді Ерлан Қошанов.
Отырыс барысында Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева жаңа Конституция күшіне енуінің тарихи маңызын атап өтіп, қоғамдық-саяси күштерді мемлекетті дамытудың стратегиялық міндеттері төңірегінде топтасуға шақырды.
Алматы облыстық филиалының төрағасы Қуат Байғоджаев Президент бастамашы болған реформалар өңірлердің серпінді дамуына ықпал етіп, жүргізіліп жатқан өзгерістерге деген азаматтар сенімін нығайтып отырғанын айтты.
Маңғыстау облыстық филиалының жетекшісі Нұрбек Қарасаев мемлекеттің ауқымды қоғамдық-саяси жаңғыруы жағдайында қоғамдық келісім мен бірлікті сақтаудың маңызына назар аударды.
Мәжіліс депутаты Ерлан Саиров Ата Заңның күшіне енуі жаңа саяси кезеңді ашатынын айтып, ел тәуелсіздігін нығайту жолында күш-жігерді біріктіруге шақырды.
«AMANAT» партиясының Саяси кеңесі мәлімдемесінің мәтінімен осы жерден танысуға болады.