«Бірлікке үн қосқан» республикалық этномәдени бірлестіктер фестивалі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы шілде-қазан айлары аралығында Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен «Бірлікке үн қосқан» республикалық этномәдени бірлестіктер фестивалі өтеді.
Фестивальдің басты мақсаты — этномәдени бірлестіктердің шығармашылық әлеуетін дамыту, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту, сондай-ақ Қазақстан халқының мәдени мұрасын, ұлттық дәстүрлері мен құндылықтарын кеңінен насихаттау.
Фестиваль еліміздің барлық өңірінде екі кезең бойынша ұйымдастырылады. Алғашқы кезеңде облыстарда, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында өңірлік іріктеу байқаулары өткізіліп, үздік шығармашылық ұжымдар мен жеке орындаушылар анықталады. Жеңімпаздар республикалық кезеңге жолдама алып, қазан айында Астана қаласында өтетін қорытынды Гала-концертке қатысады.
Фестивальге этномәдени бірлестіктердің өкілдері, халық өнерін насихаттап жүрген шығармашылық ұжымдар мен жеке орындаушылар шақырылады. Байқау бес номинация бойынша өткізіледі: «Үздік шығармашылық ұжым», «Үздік аспаптық шығарма», «Үздік орындаушы», «Қазақ тіліндегі үздік орындаушы», «Үздік хор ұжымы».
Фестиваль Қазақстандағы этномәдени бірлестіктердің үздік шығармашылық жетістіктерін таныстыруға, өңіраралық мәдени ынтымақтастықты дамытуға, тәжірибе алмасуға және жас таланттарды қолдауға мүмкіндік береді.
Қорытынды Гала-концерт Республика күніне арналған мерекелік іс-шаралар аясында өтеді.
Айта кетелік Қазақстандықтардың 93 пайызы елдегі этносаралық ахуалды оң бағалайды.