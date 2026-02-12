Бірнеше күн арзандаған доллар бағамы күрт көтерілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,22 теңгеге қымбаттап, 494,28 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 490,58 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 494,26 теңгеден сатып алынады, 496,43 теңгеден сатылады. Еуро 585,53 – 590,25 теңге, ал рубль 6,36 – 6,47 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 71,33 теңгеден сатып алынады, 74,23 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 491,99 теңгеден сатып алынады, 498,99 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 583,00 теңге, сату - 593,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге.
- юань: сатып алу - 72,04 теңге, сату - 76,43 теңге.
Еске салайық, 11 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,31 теңгеге арзандап, 490,58 теңге болды.