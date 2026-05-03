Бірнеше облыста төтенше өрт қаупі сақталады – Қазгидромет
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 4 мамырға арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктер Алматы, Шымкент және Қазақстанның барлық облысында қауіпті ауа райы жағдайларының болатынын хабарлады.
Алматыда жаңбыр мен найзағай күтіледі, түнгі және таңертеңгі уақытта кей жерлерде қатты жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы кейде 15 м/с-қа дейін жетеді. Іле Алатауының таулы аймақтарында (Медеу және Бостандық аудандарының таулы бөліктері) түнде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл болады. Желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Алматы облысының оңтүстігінде кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Облыстың батысы, оңтүстігі, орталығы мен таулы аймақтарында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Жел 15–20 м/с-қа дейін, ал облыстың шығысында кейде 25 м/с-қа дейін күшейеді. Солтүстік бөлігінде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Қонаев қаласында түнгі және таңертеңгі уақытта жаңбыр мен найзағай болады, желдің жылдамдығы 15–20 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.
Шымкентте жаңбыр, найзағай мен дауыл күтіледі. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Түркістан облысының батысы, оңтүстігі, орталығы, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында жаңбыр, найзағай және дауыл болады, таулы аймақтарда қатты жаңбыр мен бұршақ жаууы мүмкін. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Солтүстігінде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Түркістан қаласында түнде жаңбыр, найзағай және дауыл күтіледі, жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Ақтөбе облысының батысы, солтүстігі және шығысында жаңбыр мен найзағай болады. Түнгі және таңертеңгі уақытта батысы мен солтүстігінде тұман түседі. Жел түнде солтүстікте, күндіз шығыста, оңтүстікте және орталықта 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Оңтүстігінде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Ұлытау облысының шығысы мен орталығында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Жезқазған қаласында да өрт қаупі бар.
Атырау облысының солтүстігі, шығысы және оңтүстігінде күндіз жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігі мен шығысында тұман болады. Жел күндіз солтүстікте және шығыста 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Атырау қаласында күндіз жаңбыр мен найзағай болады.
Қызылорда облысының батысында күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың шығысы, оңтүстігі және орталығында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Қызылорда қаласында да өрт қаупі бар.
Қарағанды облысында түнгі және таңертеңгі уақытта оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарында жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың батысы, солтүстігі және оңтүстігінде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Қарағанды қаласында да өрт қаупі бар.
Маңғыстау облысының батысы, солтүстігі және орталығында жаңбыр мен найзағай болады. Түнде және таңертең батысы мен орталығында тұман түседі. Жел солтүстігінде 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Ақтау қаласында түнгі және таңертең тұман болады.
Жамбыл облысының оңтүстігі, шығысы және таулы аудандарында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі, таулы аймақтарда қатты жаңбыр жауады. Түнгі және таңертеңгі уақытта таулы аудандарда тұман болады. Жел таңертең және күндіз оңтүстік-батыс, солтүстік-шығыс және таулы аудандарда 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың орталығы мен солтүстігінде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Тараз қаласында жаңбыр, найзағай және бұршақ жаууы мүмкін.
Қостанай облысының батысы, солтүстігі және шығысында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ пен дауыл күтіледі. Түнгі және таңертеңгі уақытта солтүстік пен шығыс аймақтарында тұман болады. Жел батыста, солтүстікте және шығыста секундына 15-20 метрге дейін күшейеді. Қостанай қаласында жаңбыр мен найзағай болады, жел таңертең және күндіз 15-20 м/с жылдамдыққа жетеді.
Жетісу облысының оңтүстігі мен таулы аймақтарында жаңбыр, найзағай және бұршақ жаууы ықтимал, күндіз кей жерлерде қатты жаңбыр жаууы мүмкін. Жел солтүстік, шығыс және таулы аудандарда 15-20 м/с жылдамдыққа дейін күшейеді. Облыстың батысы мен солтүстігінде өрт қаупі жоғары деңгейде, ал оңтүстік-шығыс пен оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысының солтүстік, шығыс және оңтүстік-батыс бөліктерінде жел 15-20 м/с жылдамдыққа дейін күшейеді. Облыстың шығыс, оңтүстік және орталық аймақтарында өрт қаупі жоғары деңгейде, ал солтүстік-батысында да өрт қаупі күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының батысы, солтүстігі және оңтүстігінде жел 15-20 м/с жылдамдыққа дейін күшейеді. Облыстың батысында өрт қаупі жоғары деңгейде, ал солтүстік-батысында да жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының батысы мен солтүстігінде күндіз аздаған жаңбыр мен найзағай болады. Жел күндіз 15-20 м/с жылдамдыққа дейін жетеді. Түнде облыстың шығыс бөлігінде 1 градус үсік күтіледі. Оңтүстік-шығысында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Көкшетау қаласында күндіз аздаған жаңбыр мен найзағай болады.
Солтүстік Қазақстан облысында күндіз жаңбыр жауады. Облыстың батысы, солтүстігі және оңтүстігінде найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Түнде және таңертең шығыс пен оңтүстік аймақтарында тұман болады. Жел батыс, солтүстік және оңтүстік бөліктерінде 15-20 м/с жылдамдықпен, екпіні 25 м/с-қа дейін жетеді. Түнде облыстың солтүстігінде 1 градус үсік болады. Батысында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Петропавл қаласында күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл болады, желдің жылдамдығы 15-20 м/с жетеді.
Павлодар облысының солтүстік, батыс және шығыс бөліктерінде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында күндіз жаңбыр мен найзағай болады.
Бұған дейін 4 мамырда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жарияланғанын хабарлаған едік.