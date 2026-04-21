Брюссельде Қазақстанның демократиялық реформалары талқыланды
АСТАНА. KAZINFORM — Брюссель баспасөз клубында халықаралық қауымдастықтың үлкен қызығушылығын тудырған елдің ауқымды саяси реформасы — Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясына арналған «дөңгелек үстел» отырысы өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қазақстанның Еуропалық Одақ жанындағы Елшісі Роман Василенко құттықтау сөз сөйледі. Негізгі баяндаманы Парламент Сенатының Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары жөніндегі комитетінің хатшысы және Конституциялық реформа жөніндегі комиссиясының мүшесі Евгений Больгерт ұсынды. Қазақстандық спикерлер негізгі өзгерістерге егжей-тегжейлі тоқталып, қазіргі конституциялық реформаның неліктен ел дамуында бетбұрыс кезең ретінде қарастырылып отырғанын түсіндірді.
Атап өтілгендей, жаңа Конституция билік тармақтары арасында өкілеттіктерді нақты бөлуге бағытталған. Атап айтқанда, онда Парламенттің рөлін күшейту, парламенттік бақылау тетіктерін кеңейту және сот жүйесінің тәуелсіздігіне қосымша кепілдіктер беру туралы баса айтылды.
Сондай-ақ жаңа консультативтік форматтар мен қоғамдық диалог тетіктері арқылы азаматтардың үкіметке қатысуын кеңейту туралы баса айтылған. Басымдықтар ретінде сондай-ақ адам құқықтарын қорғау, заң үстемдігі және мемлекеттік институттардың ашықтығын арттыру белгіленді.
Іс-шараның қатысушылары — Еуропалық Комиссия мен ЕО Кеңес, дипломатиялық корпус, талдау орталықтарының және БАҚ өкілдері реформалардың мазмұнын ғана емес, сонымен қатар оларды жүзеге асырудың практикалық аспектілерін де талқылады. Талқылау азаматтардың цифрлық саладағы құқықтары, экологиялық жауапкершілік және әлеуметтік инклюзивтілік сияқты тақырыптарға бағытталды.
Спикерлер атап өткендей, референдум қорытындысы бойынша сайлаушылардың жоғары қатысуы және конституциялық реформаны қолдау қоғамның есеп беруші және теңгерімді басқару жүйеге деген сұранысының артып отырғанын танытып отыр. Осы арада сарапшылар ұсынылған өзгерістерді дәйекті түрде іске асыру негізгі фактор болатынын атап өтті.
Талқылаудың жеке бөлімі Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы қарым-қатынасқа арналды. Қатысушылар конституциялық реформалар инвесторлардың сенімін нығайта алатынын, нормативтік құқықтық актілердің болжамдылығын арттыра алатынын және Қазақстан мен ЕО және оған мүше мемлекеттер арасында қазіргі Кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісім шеңберінде ынтымақтастық үшін жаңа мүмкіндіктер жасай алады деген пікір білдірді.
«Сұрақ-жауап» сессиясы барысында қатысушылар реформаларды іс жүзінде жүзеге асыру туралы пікір алмасты. Қабылданған конституциялық түзетулер дәйекті және жүйелі түрде жүзеге асырылып, елдің институционалдық жүйесін нығайтатынына, бұл өз кезегінде Астана мен Брюссель арасындағы сенімді одан әрі нығайтуға және ынтымақтастықты дамытуға ықпал ететініне сенім білдірілді. Еуропалық Кеңес төрағасы кабинетінің Сыртқы саясат жөніндегі кеңесшісі Мэрилин Джозефсон Еуропалық Кеңес Қазақстандағы конституциялық референдумды ел дамуындағы маңызды сәт деп санайтынын атап өтті.
— Азаматтардың қатысуы мен құштарлығының жоғары деңгейі реформалар процесін ілгерілетуде шешуші мәнге ие және бұл процестің инклюзивті және тұрақты болуына кепіл болады. Еуропалық Одақ сияқты халықаралық серіктестер үшін бұл мұқият бақыланатын нысан болмақ. Біз олардың Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасында ұзақ мерзімді ынтымақтастықты нығайтудың негізгі элементтері — бұдан да тұрақты, ашық және болжамды ортаның құрылуына септігін тигізетінін күтеміз, — деді ол.
