Бішкекте асханадан тамақтанған адамдар уланды
БІШКЕК. KAZINFORM – Қырғызстанда көп адамның тамақтан улану оқиғасы тіркелді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі меншікті тілшісі.
Қырғызстан Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің мәліметінше, 13 адам медициналық көмекке жүгінген, олардың 11-і ауруханаға жатқызылды, ал екеуі амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Алдын ала ақпаратқа сәйкес, адамдар Бішкек асханаларының бірінде дайындалған тағамнан уланды.
Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мекемеде жоспардан тыс тексеру жүргізіп, зертханалық тексеру үшін өнім үлгілерін жинады.
Асхана анықталған бұзушылықтарға байланысты жабылып, оған 23 мың сом айыппұл салынды. Эпидемиологиялық тергеу жалғасып жатыр.
