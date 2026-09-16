Бубликсіз өтеді: Қазақстан құрамасы Дэвис кубогіндегі маңызды матч алдында түсініктеме берді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Дэвис кубогының Екінші әлемдік тобының плей-офф кезеңі аясында Таиланд құрамасына қарсы өтетін матч қарсаңында Қазақстан ерлер ұлттық құрамасының капитаны Диас Досқараевтың қатысуымен баспасөз конференциясы өтті. Бұл туралы Қазақстан Теннис федерациясы мәлім етті.
БАҚ өкілдерімен кездесу барысында Қазақстан құрамасының капитаны команданың дайындығы туралы айтып, қарсыластың мықты тұстарына баға берді, құрамды жасақтау мәселесіне және жас теннисшілердің болашағына тоқталды.
Диас Досқараевтың айтуынша, ұлттық құрама алдағы кездесудің маңыздылығын толық түсінеді және әлемдік теннис элитасына қайта оралуды мақсат етіп отыр.
— Бізді оңай кездесу күтіп тұрған жоқ. Дэвис кубогында жарыстың қай кезеңі болмасын, осал қарсылас болмайды. Капитан ретінде құрамамызды өзіне лайықты деңгейге қайта көтеру және командамызға әрдайым тән болған ерекше атмосфераны қалпына келтіру жолында зор жауапкершілік сезінемін. Барлық ойыншылар алдағы кездесудің маңыздылығын түсінеді, дайындыққа жауапкершілікпен қарап, ортақ мақсатқа жету үшін бар күш-жігерін жұмсап жатыр. Толыққанды дайындыққа жеткілікті уақыт болу үшін біз алдын ала жиналдық. Біздің міндетіміз — сапалы теннис көрсетіп, жеңіске жету, — деді Досқараев.
Капитан Таиланд құрамасына да ерекше тоқталды. Оның айтуынша, қазақстандық теннисшілер халықаралық турнирлердегі кездесулер арқылы қарсылас команданың бірқатар ойыншыларын жақсы біледі.
— Біз Таиланд құрамасымен Азия және Океания аймағында өнер көрсетеміз, сондықтан олардың ойыншыларының мүмкіндіктерін жақсы білеміз. Әсіресе Касидит Самрейге назар аудару қажет. Қазіргі уақытта әлемдік рейтингтің төртінші жүздігінде тұрғанына қарамастан, ол қауіпті қарсылас, әсіресе жылдам жабындыда жақсы ойнайды. Сондай-ақ Қазақстанға Challenger сериясындағы турнирлерге бірнеше рет келген Максимус Джонсты да жақсы білеміз. Қарсылас құрамында тәжірибелі жұптық ойыншы Пручья Исаро бар. Оның мүмкіндіктерін біздің жаттықтырушымыз Александр Недовесов жақсы біледі. Біз Таиланд құрамасының әрбір теннисшісіне үлкен жауапкершілікпен қараймыз және жеңіске жету үшін барынша жинақы ойнау қажет екенін түсінеміз, — деп атап өтті капитан.
Баспасөз конференциясының негізгі тақырыптарының бірі ұлттық құраманы жасақтау мәселесі болды. Диас Досқараев команда құрамын анықтау кезінде теннисшілердің қазіргі спорттық бабын ғана емес, ұлттық құраманың ұзақ мерзімді даму перспективасын да ескеру маңызды екенін түсіндірді.
— Біз Дэвис кубогында өнер көрсету тәжірибесі бар бірнеше ойыншыдан тұратын, құрамы терең әрі бәсекеге қабілетті команда жасақтауға ұмтыламыз. Біз үшін сапалы резервтің болуы және қарсылас пен нақты жағдайға байланысты құрамды өзгерту мүмкіндігі өте маңызды. Біз Тимофей Скатовқа сенім артамыз және оның ұлттық құрама сапындағы табысты сериясын жалғастыратынына үміттенеміз. Сонымен қатар ойыншыларға жауапты кездесулерде тәжірибе жинауға мүмкіндік беру қажет. Егер құрамға Александр Бублик енгізілгенде, ол бұл кездесуде міндетті түрде өнер көрсетер еді. Алайда мұндай жағдайда Тимофей Скатовтың жекелей сында ойнау мүмкіндігі шектелер еді. Біз тек бір матчты ғана емес, ұлттық құраманың болашағын да ойлауымыз керек, — деп түсіндірді Досқараев.
Капитан қазақстандық жас теннисшілердің әлеуетіне де тоқталды.
— Бізде талантты ойыншылардың жақсы буыны өсіп келеді. Амир Омарханов, Даниал Рахматуллаев, Зангар Нұрланұлы және Дамир Жалғасбайдың әлеуеті жоғары. Алайда жас теннисшілерге ересектер турына бейімделіп, тәжірибе жинау және ұлттық құрама сапында тұрақты өнер көрсетуге мүмкіндік беретін деңгейге біртіндеп жету үшін уақыт қажет, — деп қосты ол.
Жекелей және жұптық кездесулерде кімдердің кортқа шығатыны туралы сұраққа жауап берген Досқараев түпкілікті шешім әлі қабылданбағанын айтты.
— Жекелей сында Александр Шевченко мен Тимофей Скатовтың кандидатураларын қарастырып жатырмыз. Екеуі де ойнауға дайын, алайда соңғы шешімді олардың қазіргі жағдайы мен дайындық нәтижелерін ескере отырып қабылдаймыз. Жұптық кездесуге келетін болсақ, бірнеше нұсқаны қарастырып отырмыз. Жылдам жабындыда Бейбіт Жукаевтың командаға көмектесе алатын қасиеттері бар. Ықтимал жұптардың қатарында Денис Евсеев пен Бейбіт Жукаев, сондай-ақ Тимофей Скатов пен Александр Шевченко бар. Бұдан бөлек, Амир Омархановты да құрамға кездейсоқ шақырған жоқпыз. Ол жекелей де, жұптық та сында өнер көрсете алатын әмбебап теннисші. Құрам бойынша түпкілікті шешімді матчтар қарсаңында қабылдаймыз, — деді капитан.
Баспасөз конференциясы барысында журналистер жарақатына байланысты ұзақ уақыт жарыстарға қатыспаған Бейбіт Жұқаевтың физикалық жағдайы туралы да сұрады.
— Бейбіт күн сайын бабына келіп жатыр. Оның тобық тұсынан алған жарақаты күрделі болды және қалпына келуіне біраз уақыт қажет болды. Қазір біз оның физикалық және психологиялық тұрғыдан оң өзгерістерге қол жеткізіп жатқанын көріп отырмыз. Ол біртіндеп өзінің оңтайлы спорттық бабына қайта орала алатынына сенімдімін. Алда оны Азия ойындары да күтіп тұр. Сондықтан оның бабын одан әрі жақсартып, жарыстарға жақсы жағдайда келуі маңызды, — деп атап өтті Досқараев.
Капитан сондай-ақ қазақстандық болашағы зор теннисшілердің бірі Амир Омархановтың ұлттық құрама сапындағы дебюті туралы пікір білдірді.
— Жасөспірімдер теннисінен ересектер деңгейіне ауысу әрдайым физикалық жүктеменің айтарлықтай артуымен қатар жүреді. Амирде осы кезеңде жеңіл жарақаттар пайда болды, сондықтан біз оның жағдайына мұқият қарауымыз керек. Дэвис кубогында жас теннисшілерге турнирлік тұрғыдан шешуші маңызы жоқ матчтарда ойнауға мүмкіндік берілетін жағдайлар болады. Бұл олардың дайындығын тексеруге және ұлттық құрама сапында қажетті тәжірибе жинауына жақсы мүмкіндік. Алайда біз Амирдің дебюті үшін оның денсаулығына қауіп төндіргіміз келмейді. Оның толық қалпына келуі, дамуын жалғастыруы және әлемдік рейтингтегі орнын нығайтуы біз үшін маңызды. Ол дайын болған кезде, кортқа шығу мүмкіндігін міндетті түрде қарастырамыз, — деп түйіндеді капитан.
Еске салайық, Дэвис кубогының Екінші әлемдік тобының плей-офф кезеңі аясындағы Қазақстан мен Таиланд арасындағы матч 18–19 қыркүйекте Астанадағы Beeline Arena Ұлттық теннис орталығының корттарында өтеді. Бірінші ойын күніндегі кездесулер сағат 13:00–де, екінші күнгі матчтар сағат 12:00–де басталады.
Қазақстан құрамасына Александр Шевченко, Денис Евсеев, Тимофей Скатов, Бейбіт Жукаев және Амир Омарханов енді. Команда капитаны — Диас Досқараев.
Бұл кездесудің жеңімпазы Дэвис кубогының Бірінші әлемдік тобында өнер көрсету құқығына ие болады.
Айта кетейік, Қазақстанның бірінші, әлемнің 16-ракеткасы Александр Бублик АҚШ ашық чемпионатының төртінші айналымына шыға алмады. Қазақстандық теннисші үшінші айналымда әлемнің 21-ракеткасы, америкалық Томми Полмен шеберлік байқасқан болатын.
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