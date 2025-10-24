Бүгін 13 қалада ауа сапасы төмендейді
АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктер еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды Кazinform «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
— 2025 жылғы 24 қазанда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Қостанай, Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент, Алматы, түнде Атырау, Астана қалаларында болжанған, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Еске салайық, Өскеменде ауа сапасының нашарлауына байланысты оқушылар мектепке бармайды.