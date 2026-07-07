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    Бүгін 14 облыста аптап ыстық болады — Қазгидромет

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» болжамына сәйкес, бүгін ел аумағында ауа райы тұрақсыз болады.

    ауа райы
    Фото: Pexels

    Республиканың басым бөлігінде найзағай болып, жаңбыр, кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін. 

    Еліміздің солтүстік-батысында, шығысында, орталығында да нөсерлетеді. Қазақстан аумағының басым бөлігінде жел күшейіп, солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста — дауыл болады деп болжанған.

    Түнде және таңертең республиканың солтүстігінде, солтүстік-батысында, оңтүстік-батысында, шығысында тұман болуы мүмкін.

    Күндіз Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Алматы, Жетісу, Ұлытау облыстарында, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Абай облыстарының оңтүстігінде қатты ыстық болып, ауа температурасы 35-37 градусты көрсетеді.

    Маңғыстау облысында да қатты ыстық болып, 38-41 градусқа жетеді.

    Түркістан, Қызылорда облыстарында термометр 40-41 градусты көрсетіп, аптап ыстық сақталады.

    Күндіз Атырау облысының оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде 40 градус өте қатты ыстық болады.

    Айта кетейік, елімізде ауа сапасы ластанған қалалар саны азаймай тұр.

    Жаңбыр Аптап ыстық Найзағай Қазгидромет Ауа райы
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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