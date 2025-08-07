KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    06:47, 07 Тамыз 2025

    Бүгін 3 қалада ауа сапасы төмендейді

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК Қазақстан қалаларындағы ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.

    Бүгін үш қалада ауа сапасы нашарлайды
    Фото: Pixabay.com

     

    — 2025 жылғы 07 тамызда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматы, Ақтөбе қалаларында, түнде Атырау қаласында күтіледі, — делінген хабарламада.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

    Айта кетелік «Қазгидромет» РМК 7 тамызға арналған ауа райы болжамын жариялаған еді.

    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
