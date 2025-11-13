03:45, 13 Қараша 2025 | GMT +5
Бүгін 4 қалада ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 2025 жылдың 13 қарашасында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Ақтау, Ақтөбе, Шымкент, Алматы қалаларында болжанған, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Еске салайық, бүгін еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын, көктайғақ болады.