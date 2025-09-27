KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    01:43, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Бүгін 5 қалада жайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Қазақстанның бес қаласында жайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасып, ауа ластанады, деп хабарлайды Қазгидромет.

    ауа сапасы
    Фото: pexels.com

    -2025 жылғы 27 қыркүйекте қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Қарағанды, Теміртау, Алматы, Атырау, Өскемен қалаларында күтіледі,-делінген хабарламада.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

     

