01:43, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Бүгін 5 қалада жайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Қазақстанның бес қаласында жайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасып, ауа ластанады, деп хабарлайды Қазгидромет.
-2025 жылғы 27 қыркүйекте қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Қарағанды, Теміртау, Алматы, Атырау, Өскемен қалаларында күтіледі,-делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.