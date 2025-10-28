05:25, 28 Қазан 2025 | GMT +5
Бүгін 6 қалада ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 2025 жылғы 28 қазанда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Қостанай, Қарағанды, Теміртау, Семей, Астана, түнде Атырау қалаларында болжанды, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, 14 өңірде ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды.