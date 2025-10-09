05:15, 09 Қазан 2025 | GMT +5
Астана, Алматы және тағы 7 қалада ауаның ластануы жоғарылайды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК бүгін бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайтынын хабарлады.
— 2025 жылғы 9 қазанда Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Өскемен, Ақтөбе, Алматы, Астана қалаларында, түнде Қостанайда қолайсыз ауа райы күтіледі, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Еске сала кетейік, ластанған ауа альцгеймер ауруының даму қаупін айтарлықтай арттырады.