    05:55, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Бүгін 9 қалада ауа сапасы төмендейді

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК Қазақстан қалаларындағы ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.  

    Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
    Фото: Kazinform

    — 2025 жылғы 21 қыркүйекте қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Қарағанды, Теміртау, Өскемен, Ақтөбе, Орал қалаларында, түнде Атырау, Қостанай, Алматы, Астана күтіледі, — делінген ақпаратта.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

    Динара Маханова
    Автор
