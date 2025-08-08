KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:20, 08 Тамыз 2025 | GMT +5

    Бүгін Алматы мен Атырауда ауа сапасы нашарлайды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК Қазақстан қалаларындағы ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.

    Бүгін Алматы мен Атырауда ауа сапасы нашарлайды
    Фото: Kazinform

    — 2025 жылғы 08 тамызда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматы, түнде Атырау қалаларында күтіледі, — делінген хабарламада.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

    Айта кетейік, 8 тамыз күні Қазақстанның 15 өңірінде, сондай-ақ Астана мен Шымкент қалаларында дауылды ескерту жарияланды.

    Тегтер:
    Ауа сапасы Экология
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар