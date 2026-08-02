Бүгін Алматы мен Өскемен қалаларында ауа сапасы төмендейді
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
2 тамызда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматы, Өскемен қалаларында күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, Түркістан облысында экологиялық заңнаманы бұзудың 73 дерегі анықталды.
Ал Солтүстік Қазақстан облысында биыл экология заңнамасын бұзғандарға 21 млн теңгеден астам айыппұл салынды.